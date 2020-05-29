瑞士名錶跨界出「超」

如果你聽到身邊有人講「我想買OMEGA」，通常你第一時間都會諗到佢係想買一枚手錶，但其實你有冇諗過可能佢想買的是一副太陽眼鏡？一直以製作高級腕錶為本業的OMEGA早於4年前開始踩入時裝領域，與意大利眼鏡製造商MARCOLIN EYEWEAR合作推出太陽眼鏡系列，抽取OMEGA腕錶經典元素融入鏡框設計當中，為這個歷史悠久的瑞士腕錶品牌建立出優雅的時裝形象。

今個夏季OMEGA再度推出太陽眼鏡系列，不論是男裝及女裝的鏡框款式設計，靈感均擷取自昔日OMEGA的經典腕錶。當中男裝飛行員太陽眼鏡款式就以玳瑁色嵌條配搭金色鏡框營造出時尚氣派，鏡臂末端亦有OMEGA腕錶錶冠標誌點綴。

女裝款式則以玫瑰金色勾勒出利落的方形鏡框，整個鏡框都加入凹槽飾邊，洋溢復古美感，鏡臂末端則飾有海馬系列（Aqua Terra）腕錶經常採用的波浪紋理，典雅大方。

最後一款男女合用的中性款式就用上復古風格的圓框設計，並運用黑色酣酸纖維與銀色金屬物料混合配搭，創作出有風罩及雙鏡橋細節的注目設計，為此鏡款注入獨特的機車風格。