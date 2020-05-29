偽造賽果　《PD101》製作人安俊英被判囚兩年

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》（PD101）第四季《Produce X 101》（PDX101）去年7月播畢，其後有粉絲發現票數及排名有可疑，懷疑製作組造假，向警方及檢方舉報，製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範其後因涉詐騙及受賄等而被拘留調查，而《PDX101》出身的限定男團X1已於今年1月因不敵造假風波而被迫解散。

案件今午在首爾中央地方法院宣判，安俊英與金容範分別被判入獄2年及1年8個月，至於助理製作人李某及5名向製作人提供利益的事務所職員則被判罰款。裁判部指所有被告都承認控罪，而安俊英作為節目的主要製作人，在造假事件中責任不輕，故認為他需要負較重的刑罰。

安俊英在庭上表示：「我以為我所做的事都是為了有好的結果，這是我欺騙了自己的行為，我以為要有好的結果，才對得起練習生和工作人員的努力，我會記住經過不正義的過程而獲得的成果最終也會倒塌下來，幾天前我受到了嚴重燒傷，非常痛苦，也留下了很大的疤痕，今次事件也成為了我人生中無法抹去的瘡疤，我會看着這道疤痕，提醒自己不要再犯錯。」金容範則向因為今次事件已受到傷害的粉絲、練習生及事務所等道歉，希望得到原諒。