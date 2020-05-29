香濃而富香氣的法式洋葱湯，非常美味，是不少人的Favourite，但要煮一碗洋葱湯，工夫不少，網站howsweeteats.com就將之改良成相若風味的肉丸，既可止癮又可當主食，夠晒飽肚。

材料有免治雞肉、芝士和調味料等，加入炒香了焦糖洋葱碎拌勻成肉丸，之後煎至表面變色，倒入加了麵粉的湯汁，大家可以揀清香的雞湯或濃味的牛肉湯來拌麵粉。之便將剩下的焦糖洋葱及Gruyère芝士碎灑滿肉丸表面，經烤焗後肉丸變熟、芝士半溶，最後灑點番荽作配便完成。美味的焦糖洋葱肉丸，味道濃郁，入口鹹香又帶洋葱的甜味，還帶來與法式洋葱湯相若的滋味，可當主食，又可以拌意粉，也可伴多士或麵包來享用。

材料：

橄欖油 適量

洋葱片 2個

免治雞肉 1磅

蒜蓉 2瓣

Gruyère芝士碎 1杯

帕爾馬芝士碎 2湯匙

麵包糠 1/3杯

鮮番荽碎 3湯匙

乾百里香 1茶匙

鹽 半茶匙

胡椒 半茶匙

雞肉或牛肉湯 1.5杯

麵粉 1茶匙

做法：

1.燒熱2湯匙橄欖油，加鹽和洋葱炒30至40分鐘至焦糖化，撈起待涼，半份焦糖洋葱切碎。

2.雞肉、蒜蓉、半杯Gruyère芝士碎 、帕爾馬芝士碎、麵包糠、番荽、鹽、胡椒、乾百里香拌勻，加入切碎的焦糖洋葱碎，拌勻至有黏性，按相若大小搓成肉丸。

3.燒熱1至2湯匙橄欖油，加入肉丸煎至表面變色。

4.麵粉加湯汁搖動30秒，和剩下的焦糖洋葱倒入肉丸鍋，表面再放剩下的Gruyère芝士碎。

5.原鍋放入焗烤，以攝氏176度烤20至25分鐘至熟，加剩餘的番荽碎便成。