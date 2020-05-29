敏感期微博被更改認證　何猷君怒爆：居心是甚麼？

賭王何鴻燊四房兒子何猷君的微博認證資料，一向是寫「香港社交名人、賭王何鴻燊四房兒子」，但今天突然全部刪掉，改寫為他的職銜如澳門電競總會會長等。今午何猷君在微博發長文解釋事件始末，並炮轟外間指他為賭王圓抱長孫夢而多分財產的傳聞。

何猷君說在去年年底向微博申請更改認證資料，直到昨天仍在要他補文件，他回覆對方「100天後再討論」，但對方竟在一夜之間改掉：「偏偏在最敏感的最具話題性的時候改掉？居心是甚麼？我只能說，在別人失去父親的時候能故意做出落井下石事情的，這樣真的好嗎？」

去年替賭王圓抱長孫夢，太太奚夢瑤生下兒子何廣燊，何猷君強調：「生何廣燊，我一分錢沒從我爸那拿過，財產在我15歲還沒成年就已經分完。」、「廣燊不是爭家產的工具，他是讓我父親笑到見牙不見眼的夢想成真，為此，我會終身驕傲。」他說21歲大學畢業後，一心想返內地創業，曾跟母親「打賭」：「在我28歲如果創業不成功，我就必須回去幫助你。在這八年，我不要你任何幫忙。」

何猷君說母親曾勸他回歸幫手：「22歲時我媽試過把她50億的船務公司送我讓我打理，我拒絕了。如今我自己的創業公司加起來估值6億是個好開始，我每天的動力都來自這場不能輸的打賭。所以別再說我要爭家產的事宜，這些錢我沒興趣，因為我父親這輩子得來的尊重不是繼承回來的，是靠雙手賺回來的。」