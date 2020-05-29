Dr.Save Duo鋰電版　抽氣＆充氣兩用真空機　居家出遊好幫手

Dr. Save 抽氣&充氣兩用真空機，一機兩用，幫你解決家居收納、食物保守、充氣問題的煩惱。（胡振文攝）

【特約報道】每次換季都覺得衣櫃塞不下，特別是厚厚的棉被更是讓人困擾。其實你與充裕的空間只隔了一個真空機的距離。不單單只是衣物收納，它還可以作食材、紅酒的保存，延長保質期。新增的充氣功能，可以為籃球、沙灘波、U形枕等充氣，一機兩用，居家出遊必備之選。

一鍵啟動 瞬間真空 功能多樣

「Dr. Save抽氣&充氣兩用真空機」只有一盒面霜的大小，十分輕巧。無論是插電，還是充電都可以用，不需擔心忘記充電的問題。特設Lock掣防止意外開啟真空機，推左即用。 不但可以輕鬆解決衣物、棉被，甚至公仔等的收納問題。更是愛煮一族的好幫手，海味、肉類、配料都可以真空保存，鎖住水分，不易變壞。把零食、水果放在真空罐/袋真空，保存、出遊都方便。愛酒人士還可以加購真空酒塞，未喝完的紅酒可以真空保存，防止氧化變質。

充氣的功能也可以解決很多問題，無論是落場打波籃球無氣，還是陽光與海灘中的浮床和沙灘波需要充氣，它都可以解決。甚至是旅遊達人最愛的U形枕都無問題。一機多用，令生活變得更輕鬆。

集合8大優勢：

1.操作簡單，一鍵啟動。

2.瞬間真空，節省70%空間。

3.功能多樣，抽氣、充氣兩用。

4.小巧便攜，重量只有160g。

5.插電，充電均可用。內設鋰電池，可連續使用1小時，亦可連充電寶使用（連充電寶使用時Lock掣無效）。

6.適用於大部分真空袋(抽氣口<2.5cm)。

7.吸力強，能快速抽氣和充氣。

8.行貨有1年正貨保養。

產品資料：

功能：抽氣&充氣

原產地：台灣

主要質料：ABS（真空機）/PA+PE（收納袋）

重量：160g

機身尺寸：高5.5cm×直徑7.5cm

收納袋：專屬袋子與其他牌袋子皆可使用（使用毋須手持）

產品配件：（白色）多功能真空機×1、食物真空袋（34×26CM×1、收納真空袋小(60×40cm)×1、Micro USB線×1、矽膠頭×1、抽氣及充氣專用配件×5

製造商：Welcome Co.,Ltd.(TAIWAN)

香港代理：得興貿易（香港）有限公司

價錢：特價HK$299（原價HK$499）（香港行貨1年保養）

網址：www.takhingmart.com

查詢電話：2657 0000