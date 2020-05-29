台妹噴血「人體盛」　有個激似Angelababy

台灣正妹出晒名夠火辣，好似香港人都好熟悉嘅雞排妹（鄭家純）、郭書瑤咁，一早就已經係唔少宅男嘅女神，其實台妹又點止咁少索女，有好多樣靚身材正嘅「隱藏女神」，你可能未聽過，但係「胸」猛程度真係唔講得笑㗎，等小編同你介紹吓啦，不過由於性感程度拍得住「人體盛」，小心睇到噴血呀！

黃琳

Angelababy（楊穎）應該大家都知道係邊個，原來台灣都有個「台版Angelababy」，就係擁有魔鬼身材嘅黃琳啦，佢睇落同Baby真係幾似樣㗎！佢被網民封為「靚嘅化身」，雖然平時好少上電視節目吸粉絲，但係佢其實一早喺大學時期已經做兼職模特兒，喺網紅界大紅大紫，吸咗唔少粉絲。

峮峮

台灣職業棒球隊啦啦隊成員吳函峮（峮峮），早前有一段佢喺球場打氣嘅片喺網上爆紅，睇到着住超緊身制服嘅佢，「胸」湧嘅上圍隨舞蹈擺動，令到一眾網民睇到噴血，因而被封為「隱乳女神」。佢同時係一名模特兒，曾經出過寫真被搶購一空，亦不時現身台灣綜藝節目，經常成為節目焦點，相當受歡迎。

張妍均

擁有大眼睛加甜美樣子嘅張妍均，曾經因為一張佢經過鹽酥雞店被影到嘅相，唔覺意晒出嬌人S形身材，即被網民極度起底，被封為「鹹酥雞正妹」。又試過因為喺架車度瞓覺，雖然着住厚厚嘅衞衣，都依然隱藏唔到佢「胸」狠嘅好身材，又被稱為「睡覺妹」，真係走到邊都咁受注目呀！

張凱玲

身高1米7嘅張凱玲有「小鐘麗緹」之稱，笑起上嚟令人甜到入心嘅佢，相當神似鍾麗緹，加埋高挑纖瘦，一早就係校花級嘅女神，好快就被經理人睇中簽約做兼職模特兒。而好鍾意做運動嘅佢，不時一副戰鬥格出動，完全唔會收埋佢嘅Big爆上圍，係名副其實嘅性感尤物。

盧映融

喺網上人氣爆燈嘅正妹盧映融，18歲嗰陣曾經喺蜜糖吐司店返工，所以被網民封為「蜜糖妹」，佢唔止個樣夠甜，身材就梗係冇得輸啦，仲做過內衣代言，開心Share深長事業都冇問題。依家都已經25歲嘅佢，外表依舊相當吸睛，不時喺社交網大晒去環遊世界嘅相，被網民起底，原來佢真正身份就是「白富美」。