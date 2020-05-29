本日日本：新大阪站行2分鐘就到！APA新酒店開業

APA集團的酒店以地點方便、價錢合理見稱，很受遊客歡迎，最近在新大阪站附近又有新酒店開業。這間「APA Hotel 新大阪車站前 」，從新大阪站步行只需2分鐘，地理位置超級理想。樓高15層，共有660間客房，在新大阪地區算是最大規模的酒店。有一間最多可容納4人的套房、一間豪華雙床房，兩間標準雙床房，以及656間基本房型。酒店的概念是「城市度假勝地」，酒店設有餐廳，2樓設有包括露天風呂的大浴場供住客免費使用，Shopping完成身散晒可以浸浴真係唔錯，回復體力第二天可以再作戰！所有客房均配備50吋大電視，並設有連接手機的「鏡像功能」，咁就可以睇鍾意的電視或電影啦。如果想加錢Late Check Out，使用電視遙控操作就可以搞掂。由於房面積算大，床下有位置可存放行李，也有附掛鈎的鏡子。為方便住客及防疫期間保持衞生，大堂亦設有幾部自助Check In及付費機，使用App就可Check In，毋須與工作人員接觸，算幾方便。

APA Hotel 新大阪車站前

地址：大阪府大阪市東淀川區東中島1-21-27

房價：開業優惠每晚3,900日圓起（兩人一房）