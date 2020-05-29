﻿【美女饕廚】活化古蹟尋和味

今次帶大家去到大館裏面的一間餐廳，大館位於中環荷李活道10號，是一所古蹟及藝術館，更是香港其中一項重要的歷史古蹟活化計劃。由前中區警署、中央裁判司署和域多利監獄改建而成，是一個充滿啟發性、激發想像力及令人輕鬆愉快的地方。

這次我選了日本餐廳，總店在美國擁有米芝蓮一星而名聞遐邇，在曼谷，紐約、洛杉磯和東京和香港開設分店。甫踏入門口，先要經過酒吧，大家可以和朋友早一點來到飲杯嘢先，行入餐廳，地方不大，最多可容納14人。

大廚是日本人，每天委託日本訂購最新鮮和天然的魚類和最高質量的食材送抵香港來炮製各款菜式。廚師為我們帶來十多道美饌的鮮味體驗，每一道都經過精心挑選和仔細處理，味道、溫度與口感互相協調，每一口都能達到極致，最厲害是每一碟都別具個性呢！壽司方面，廚師很執着，由頭到尾都沒有提供鮮山葵和豉油，因為他們十分精準地為每一款壽司調配好味道及正確分量，混合兩種米煮製的米飯，加入了獨特的醋調混，米飯保持微暖的溫度，確保達致完美的平衡，帶來一個非常享受的體驗。

蜆湯用上大量蜆和清酒並以長時間熬製而成，蜆的味道十分鮮明濃郁，甘甜而不腥，湯汁內加了稀薄的芡汁，又稱流芡，湯芡呈稀薄及透明狀，充分控制湯的稀稠度，同時增加光澤感和油滑感，更大大提升了菜式的賣相，亮麗剔透，配上嫩滑的甘鯛魚，整體有潔淨細緻的感覺。

紫海膽正值當造，非常新鮮，活紫海膽上面鋪上馬糞海膽，再配上三文魚子和魚子醬，有效逼出海膽鮮味，鮮甜到爆燈呢！至於其他精彩美饌，留待下一期再續。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）