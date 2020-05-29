限定EVA手機　一萬台暴走出擊

動漫神作《新世紀福音戰士》（簡稱：EVA）雖然已完結多時，但不同單位依然推出新產品，最近內地廠商Oppo就發表了Ace2 EVA限定版手機，裏裏外外都注入大量EVA元素，即日起接受預訂並於6月1日開售。

Oppo出動漫手機並非新鮮事，去年便曾為慶祝《機動戰士高達》播放40周年而出過一部Reno Ace高達定制版。今次聯乘EVA，設計同樣落足心機，例如機身用上初號機的標誌性紫撞綠色，機背印有「EVAGELION」及「01」字樣，又特別在近機尾位置，透過玻璃電鍍技術加入初號機的側面剪影，加上專屬主題、牆紙及按鍵，毋須任何說明「補完」就知是Crossover大作。

手機其他方面也充滿心思，首先包裝設計成泛用人形決戰兵器的插入栓模樣，形狀、花紋與塗裝跟到足，抽出手機一刻型到核爆！另外，保護殼也以紫綠色作主調，並印有「出擊」字樣，一機在手人人都是碇真嗣！不過最特別還數SIM卡針，竟然模仿朗基努斯之槍的外形而打造，比過往的動漫聯乘手機更具玩味。

手機本身規格都唔弱，大腦是目前最頂級的Qualcomm Snapdragon 865處理器，搭載8GB RAM及256GB ROM，屏幕則是6.5吋OLED，支援90Hz刷新率。入場費4,399人民幣，全球限量一萬台，並可加錢購買明日香主題的Oppo Watch，又或凌波麗主題的Enco W31真無線耳機，各有代表花紋及配色，Fans見到一定感動。