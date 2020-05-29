陳嘉倩唔做主播揸咪唱歌　真係Work？

前無綫新聞主播陳嘉倩、余浩宗（Cyrus）及樂隊ToNick參與網上音樂會，其中嘉倩與Cyrus一起做訪問，兩人表示合唱《來日方長》及《紀念日》，Cyrus表示：「我哋之前都成日網上開live傾偈同唱歌。」為了今次音樂會，他們事前有找老師練習，講到他們做開主播，唱歌可有難度？Cyrus表示：「我哋咬字好正，所以要放輕啲。」他又讚嘉倩唱得幾好聽，可以做歌手，嘉倩則讚番對方，問他們可真的有興趣做歌手？Cyrus笑言冇，嘉倩則表示：「唱歌係好玩嘅，但唔好畀咁大壓力自己要做到啲乜，當興趣玩已經好滿足。」

嘉倩又表示上次是以嘉賓身份參與音樂會，今次就叫做自己有個show，會唱10首歌：「都有壓力，所以尋晚練咗成晚，媽咪都叫我小心嘈親隔籬，所以都緊張。（如果之後有人搵你做歌手好唔好？）我覺得自己未有呢個能力，哈哈，練吓歌先。」她又笑言兩人很老友，故綵排唱情歌時對望即忍不住爆笑，Cyrus笑言：「忍笑對我嚟講最難，之前一齊報新聞時我都試過忍唔住想爆笑。」而前無綫財經主播李穎琳就特地來撐兩人場，他們表示平時得閒都會一起拍片，如煮嘢食、瑜伽等，又坦言離開無綫後不像以前般多掣肘。