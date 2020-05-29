【為舊愛欠債】曹思詩心急賣樓　戶口得300蚊

曾推出寫真集的前無綫藝人曹思詩（Cc），去年11月在社交網自爆被前男友欺騙，欠下630萬港元債項，舊愛人間蒸發，她即作眾籌應急，但其實只夠畀高息，「利疊利」下，近期變成逾800萬港元。這幾個月非常難捱，故她決定放售與母親的單位，才勉強夠還債。

日前Cc現身中環，穿運動裝、戴口罩的她進入一間銀行，主動找職員傾談，職員遞上幾張資料給她，Cc即步出銀行後到櫃員機撳錢，見她一臉愁容，心情苦惱。其後她再去其他銀行，並拉下口罩傾電話。

撻着老外 患難見真情

之後Cc步入商場，原來跟一名外籍猛男約會，二人並肩而行，洋漢先搭實Cc膊頭，Cc亦回饋攬對方腰，男方即輕吻她面頰，Cc當堂開心番。之後二人在商場餐廳醫肚，暫時忘記傷痛。

事後Cc受訪東網時，表示要賣樓填數，但成功賣樓仍要負債幾十萬：「其實本身個單位係租緊畀人，最終要賠20萬畀個租客先肯退租。就算賣到，成交期又要3個月時間，所以要硬啃半年債務高利息，每個月息近20萬，好乸脷！我又唔想申請破產，所以每日死慳死抵，依家戶口得番唔夠300蚊。」談到與洋漢約會，她承認是新男友，相識多年，最近才拍拖，算是患難見真情：「佢知我嘅處境，陪我度過唔少困難時刻。」