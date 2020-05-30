東方日報C1：無綫撤回「限奶令」陳庭欣張秀文咪神歸位

無綫早年因女藝人在節目中性感演出後「告狀」，有高層隨即落「限奶令」禁止鏡頭前暴露，但隨着人事變遷，「限奶令」亦壽終正寢， 其中旅遊節目《3日2夜》將全面獲解「峰」， 一 眾「咪神」終於守得雲開，美好身材再現觀眾眼前！

2017年，無綫因董事局主席陳國強親自落Order，禁止全台女藝員暴露行性感，「限奶令」一出即打沉一眾「咪神」騷Quali的機會，其中以女藝人穿泳衣曬太陽及浸溫泉做賣點的J2王牌旅遊節目《3日2夜》頓成炮灰，背部半裸的鏡頭也要刪剪，就連劇集演出若有意識大膽或性感鏡頭都要Cut，令節目淡而無味！

隨着陳國強今年2月退下火線，由他牽頭的「限奶令」亦隨之消失！以健康性感為題材的《3日2夜》終可華麗轉身，節目將會重新包裝，明年更會「升呢」到翡翠台再度出擊。由於目前疫情未退，海外各關口尚未完全開放，外遊拍節目仍有待安排，據知無綫正積極籌備，保守估計可於10月出關，獲解封後到海外取景。

彭慧中做「親生女」打頭陣

《3日2夜》多年來捧紅不少小花，包括陳庭欣（Toby）、張秀文、陳婉衡、陳偉琪與張曦雯等，她們在節目中盡騷火辣身材，獲網民熱捧為咪神，令曝光機會急增，收入亦隨之上升。如今節目「復活」，一班爆咪女神亦蠢蠢欲動！除了一班「元祖 級」師姐會重出江湖外，節目亦會加入不少新血， 其中剛簽經理人合約的彭慧中（Phoebe），當年參選 港姐以33C上圍成為網民所愛，加入《都巿閒情》後更被封為「都市閒情女神」，成為「親生女」的她將被委以重任，成為節目頭炮出擊的人選之一！另一港姐出身的胡美貽（Nicole），35D上 圍亦成焦點，將在節目中大派用場。

逼自己Keep住身形

對於「限奶令」撤銷，「元祖級」主持Toby與秀文等得知節目「復活」齊叫好，Toby回覆：「依家個個都只覺得『禁聚令』係好重要，人人關心肺炎疫情，至於其他啲咩令……仲邊有人Care ！（想再參與演出？）如果唔嫌我年紀大，我梗係想拍番幾集！我哋有得去 旅行，觀眾又睇得開心！（再着泳衣？）就係因為個節目要着泳衣，無形中要逼自己Keep住個身形！」至於秀文同樣希望再次演出：「其實我只係拍咗一次台東溫泉之旅，唔敢講係師姐，當然有適合嘅都可以再去拍！如果再拍都想自己搵資料同寫稿，介紹當 年自己做交換生時，窮遊歐洲啲貼士！（再着泳衣？）就算會着， 都只係佔節目好少部分，內容同實用性先最重要！」Phoebe 與 Nicole亦同聲表示很想參演，至於要水着上陣，她倆笑言要 努力收身作準備！

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