生肖指數　是日吉星：龍

鼠：→ 很多壓抑漸漸浮現出來，不妨將不滿與別人傾訴，藉此檢討自己過失。

牛：↑ 你善解人意，愛心氾濫，關心由小處做起，對方感受到你的真心對待。

虎：→ 對情人也不能有話直說，要顧及到時間是否適當和對方的感受才好說。

兔：↓ 是日沖煞，今天易產生怠惰的念頭，趕緊提起精神，以免受上司責備。

龍：★ 今天是悠閒的一天，不妨多接觸藝術方面的東西，會帶來不俗的運氣。

蛇：↑ 內外條件配合得宜，有利你投入公益事務，會為你帶來意想不到的成果。

馬：→ 工作宜放慢腳步，有助放鬆過度緊張的思緒，急功近利只會招致失敗的。

羊：→ 只要你能夠不將工作的情緒帶到日常生活中，這樣你的感覺會好一點。

猴：→ 舉行籌備已久的活動，來參加的朋友比你預期中多很多，有點手足無措。

雞：↓ 工作的進度開始落後，別再貪玩，快快收拾心情，重新集中火力在工作。

狗：↓ 宜慎言，少說話多做事；別管他人說甚麼，尤其是甜言蜜語，切勿上當。

豬：→ 自命不凡的結果，只會令你得不償失而已，人生在世認一次輸也不為過。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌