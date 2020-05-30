白羊：人氣回升，正財及事業運亦回穩不少，有利求職、轉職及謀事等，發展機遇不乏。

金牛：精神狀態較佳，貴人及社交運回升，出勤、公幹及海外項目等，進程將較平穩。

雙子：感情及親子關係略為不穩，但異性緣較佳，利增進夫妻關係，宜為生活增添情趣。

巨蟹：戀愛及社交運較佳，單身朋友多聯誼、多會友，可助招引戀愛良機，宜善用公餘。

獅子：工作壓力雖或較大，但體能回升，多休息及多運動，可助維持表現以及提高效率。

處女：人緣及桃花運持續回升，貴人運亦較佳，出勤、公幹及海外項目等，進展將較佳。

天秤：情緒回穩，家庭運回升，較能享受家庭及感情生活，宜善用公餘與身邊人多交流。

天蠍：辭令及思考力轉佳，有利增進與伴侶的溝通基礎和默契，宜善用公餘，多加交談。

人馬：工作及正財運回升，進度和表現將較平穩，求職、轉職或謀事等，亦可積極行事。

山羊：人氣、情緒及家庭運回升不少，親子及感情關係將較和諧，宜多聚會及多加約會。

水瓶：精神及情緒回穩，家庭運轉佳，士氣倍增，更能投入工作，爭取更佳表現和業績。

雙魚：社交運較佳，消閑活動多采多姿，若能多注意溝通及人際關係，將更能享受其中。