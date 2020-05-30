松齡破格推長者護理x中風復康及腦退化護理

【特約報道】「您照顧了我的童年，我照顧您的一生」年輕人長大後希望能讓家裡的長者享受生活，但繁忙的工作總是讓這份照顧有所欠缺，一間優質的護老院往往是年輕人拼博事業的強大後盾。

近年來，有見人口老化的問題更為明顯，而長者中的「中風患者」和「認知障礙患者」亦更需要護老院專業的長者護理服務。香港首間上市護理集團—松齡集團在新建的兩大護老院─「松齡雅苑」和「松齡樂軒」中特別主攻「中風復康」和「腦退化護理」的長者護理服務，為長者提供全面的起居照顧及專業的長者護理服務。

高端式護老院「松齡雅苑」－專門治理中風復康

「松齡雅苑」是集團首個高端護老院舍，位於元朗朗日路 9 號形點一期，主打提供頂尖醫療設備（特增「中風復康」&「腦退化護理」）、各式豪華設施和精致貼心的長者護理服務。院舍佔地逾 3 萬 3 千平方呎，僅提供68個宿位，人均面積達500平方呎。

以家為主題，「松齡雅苑」內單位以單元式設計，設有獨立單人房、雙人房及六人房。每個單元設有共享客廳、飯廳、沐浴間，致力營造「家」的感覺。為了保證長者的安全還設有各種先進設施，如沐浴間中的動態感應器、喚鈴鐘等。

貼心服務、豪華設施

每個單位有專業的護理人員提供優質、貼心的長者護理服務，並定期向家屬滙報。豪華設施亦是「松齡雅苑」的一大賣點，為了讓長者有更多姿多彩的生活，護老院舍尤如一個活動館，影院、卡拉 ok、圖書館、電腦閣、麻雀房、室內花園、理髮室、咖啡吧、餐廳、傾心閣等應有盡有。

頂尖醫療服務─專業「中風復康」&「腦退化護理」

在入住前，護老院為長者制定獨一無二的「個人護理計劃」，由院內的跨專業團隊（由醫生、護士、物理治療師、社工、職業治療師及營養師等組成）度身打造，長者護理服務眾多，由一般的血糖測試、各種藥物注射服務、造口護理，以至較為複雜的「中風復康」及「腦退化護理」都一應俱全。

松齡雅苑的「中風復康」過程會以「黃金復康期」為基準，整個「中風復康」過程會在護老院內進行，院內醫生會透過使用尖端醫療設備 （如TMS 無創腦磁激療法、tDCS 透顱電刺激治療等）、中醫針灸、物理治療、職業治療、營養治療等，逐步改善長者的身體機能、活動能力、言語表達、自理等能力，全力協助長者的「中風復康」過程，恢復健康生活。

「腦退化護理」則是「多元化認知訓練」，包括現實導向、記憶能力、知識運用、解難能力、懷緬活動及感官刺激等，職業治療師更會為長者定期進行智力評估、記錄及分析，及時更改治療方案，延緩長者的衰退速度。

集團旗下首個腦退化護理主題安老院舍─「松齡樂軒」

「松齡樂軒」是集團首個認知障礙主題護老院，位於九龍石硤尾南昌街名都廣場。除了提供優質的長者護理外，特別設計三大主題樓層─「模擬社區」、「文化藝術」、「長者活力」及獨特「銀齡幣計劃」助長者重拾回憶、保持活力。

一樓的模擬社區以六十年代的香港為參考打造，希望帶長者們重拾回憶，並增加對護老院的安全感和歸屬感。二樓的文化藝術區是為有認知缺損的長者而設，空間設有藝術品外，還有書法室、電影院、不同的工作坊和活動，幫助長者表達自己。三樓的長者活力空間主要由日常生活入手進行長者護理，同時也是「腦退化護理」的一種。空間擁有各種各類的設施和活動室，舞蹈、遊戲、理髮、瑜伽、圖書館及物理治療室應有盡有。

「銀齡幣計劃」是指長者通過擔任護老院裡的各項工作、參加活動和比賽過程中獲得可用於院內消費的「銀齡幣」，從中激勵他們參加群體活動，保持鬥志。加上可以促進院友間的友誼和增加長者的歸屬感。

而「松齡樂軒」中同樣有為「腦退化護理」而設的「認知障礙訓練」，訓練會定期為長者進行智力評估、記錄及分析，並定期向家屬匯報，令他們更掌握長者的健康情況。

除了「認知障礙訓練」和基本的長者護理外，「松齡樂軒」也一樣會在長者入住前安排會面，就各方面進行評估，制定獨一無二的「個人護理計劃」，提供深入的醫療及長者護理服務。以六個月為基準，其後會再評估。

為了令長者在護老院裡更安全，院舍裡引入室內無線監察手錶。當長者有需要時，按下錶上的呼喚鈴即可求助。院舍裡還有高端面容識別科技，配合閉路電視系統，監察院舍出入口，令護理員更容易掌握長者的位置。「松齡護理管家」App記錄長者的情況，給家人最新的資訊。松齡護老集團自家研發 Encompass 智能系統全方位記錄長者的資料，隨時隨地掌握長者的情況，給予最適合的護理/治療方案。

「松齡雅苑」和「松齡樂軒」現已接受參觀與申請，收費會按照長者不同需要而定，供 65 歲以上的長者入住，而未滿 65 歲的人士，如獲得醫生證明需入住護老院舍亦可作出申請。

*以上收費只包括院舍食宿、及基本長者護理服務，其他醫療或特別服務將列為附加收費，並會事前與長者及家屬作詳細評估，再按照長者不同需要而定。