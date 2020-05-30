荷里活巨星「寵」愛有加　富婆Paris起超豪狗竇

網上話題性紀錄片劇集《養虎為患》（Tiger King）近期在疫情之下全球熱播，好多名人紅星都爭住睇。令動保問題再度引起關注！查實在荷里活有好多愛護動物的紅星，不過她們對寵物的寵愛程度唔係一般人都可以做得到！

Paris Hilton二百萬起狗竇

美國「名門獄女」Paris Hilton愛狗的程度拍得住瑪莉亞卡里！含住金鎖匙出世萬千寵愛的Paris住得豪之外，連她的狗仔亦要住得好！她曾經以325,000美元（約253萬港元）在大宅內為狗仔興建兩層高的「狗屋」！不過呢間唔係一般的「狗屋」，而係有兩層高有冷氣、暖氣、名牌梳化與水晶燈總面積高達300呎的豪華「狗屋」。真係名乎其實做狗好過做人！

Kylie Jenner為毛小孩開社交網

剛剛冧莊成為財經雜誌《福布斯》最年輕白手興家富豪榜首的22歲美國真人家族Kardashian成員Kylie Jenner，與模特兒家姐Kendall Jenner都出晒名係「狗癡」！二人自小養了不少狗狗，其中以意大利獵犬Norman Jenner最為「得寵」！Kylie甚至為Norman同妹妹Bambi開了社交網戶口。更吸引到39.8萬 人士追蹤。成為人氣狗明星！由於自己擁有至少9隻狗，所以2018年Kylie都好仿傚Paris Hilton在加州的家中為呢班「毛小孩」起豪華狗屋。間屋同樣設備齊全有冷暖氣。除了養狗之外，Kylie亦有養雞同兔仔。

瑪莉亞卡里狗仔做Spa坐飛機出巡

已為人母的美國樂壇天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）出名愛動物，對狗隻痴狂的程度更達到世界級！據知瑪莉亞每年至少花45,000美元（約351,000港元）帶狗仔去做spa，有時更會花25,000美元（約195,000港元）請狗狗坐飛機到英國城市布里斯托度假。據知瑪莉亞對積羅素犬（Jack Russell）情有獨鍾，多年來養過唔少呢隻品種。而愛犬JJ就最得她寵愛！有次瑪莉亞帶JJ到外地玩，由於航空公司拒絕讓JJ登機而最終瑪莉亞要臨時請私人司機用名貴房車接載JJ到達目的地。荷里活名人豪花在寵物身上，如Paris Hilton大宅後園起狗豪宅

碧咸名貴毛氈為狗保暖

英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）亦係「狗奴」家中養咗多隻狗仔，去年其辣妹老婆Victoria喺社交網上載碧咸抱住狗女Olive瞓覺的溫馨照片。雖然張相看似冇乜嘢，但問題就係Olive身上被著的一條價值4,600英鎊（約44,793港元）的國際著名品牌毛氈！令一眾網民大為反感，狠批他們又在炫富！不過亦有粉絲力撐他們認為只是騷對寵物愛的表現。有粉絲留言說：「其實寵物都係家庭成員之一，每個人對愛的表現也不一樣，只要佢哋有心照顧好隻狗就得啦！」

Donatella Versace愛犬有人「姓」

國際著名時裝品牌設計師Donatella Versace視愛犬Audrey為自己女兒，隻狗連個姓都跟埋Donatella叫Versace！呢隻狗名符其實咬住金鎖匙出世，除了有時裝大師為牠設計造型之外，Donatella每逢出騷都會帶埋「阿囡」周圍飛，連食飯都要坐在Donatella隔離。真係同狗唔同命！

Taylor Swift為貓咪甘做阿四

美國流行樂壇天后Taylor Swift出名係「貓奴」，家中有多隻貓咪。其中她最愛就係兩隻貓女Oliva同Meredith！Taylor為兩隻寶貝貓開社交網戶口之外，她亦知Oliva被寵慣出街時唔愛「入袋」，所以去到邊Taylor都要親手將寶貝貓抱出抱入。Taylor愛貓程度就連拍戲都選擇以貓為題材的歌舞片《CATS》來演。除了Taylor之外，另一天后Katy Perry亦是「貓癡」！

佐治Miley如「豬」如寶

名人紅星養貓養狗好正常，不過有位仁兄偏偏愛養另類寵物。呢位就係有荷里活男神之稱的佐治古尼（George Clooney）！

古尼初出道時飼養有一隻來自越南的豬仔Max，古尼對Max寵愛有加，二人一直生活18年。到古尼紅咗仍然對Max感情沒變。就算出外拍戲，古尼都會帶埋「豬朋」一同陪伴左右，直至Max2006年仙遊。失去知己的古尼更因此而大受打擊，久久未平復心情！除了古尼之外，美國樂壇天后Miley Cyrus亦愛養豬！Miley於2014年領養名為Bubba Sue（花名：Pig Pig）的豬女，她出入都帶住小豬女之外，Miley就連拍攝雜誌《Paper》封面時都與Pig Pig一齊影。不過Pig Pig去年不幸離世。