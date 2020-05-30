《福布斯》指控Kylie Jenner造假踢出富豪榜

財經雜誌《福布斯》（Forbes）連續兩年將美國真人騷家族Kardashian的22歲成員Kylie Jenner，選為「最年輕白手興家10億美元富豪」，不過《福布斯》周五指控Kylie與她的母親Kris Jenner造假，一個大話連住一個大話，誇大Kylie創立的化妝品品牌Kylie Cosmetics的業績，將Kylie踢出富豪榜！

《福布斯》指Kylie母女曾提供2016年到2018年的年度營業額，在3億700萬美元（約23億9,460萬港元）到3億6,000萬美元（約28億800萬港元）之間。《福布斯》現稱實際上的數字，應該是2017年賺1億7,700萬美元（約13億8,060萬港元）、2018年賺1億2,500萬美元（約9億7,500萬港元），雖然未有提供2016年數字，但亦指它是被大幅報大數。《福布斯》又指控Kylie的會計師涉嫌製造虛假的報稅表，令雜誌錯判Kylie的資產。

Kylie的實際身家，被《福布斯》估算為9億美元（約70億2,000萬港元），未能打入10億美元富豪榜，只是相當接近，假以時日應該可以登榜。

Kylie聞訊後大為震怒，表示：「我起身睇到乜？我仲以為佢哋係有信譽。我只係見到一堆唔真確嘅說法同冇證據嘅假設，笑死我。我從來冇想要咩銜頭，或者嘗試講大話去得到一個。話我好可能假造報稅表？咁就係證據？即係你哋只係覺得佢哋係假？我睇緊乜嘢？」

她繼而表示：「但好啦，我都已經好幸福，有個美麗嘅囡囡，成功嘅企業，我亦非常掂。我依家可以列出100件更重要嘅事，而唔係去爭拗我有幾多身家。」Kylie律師亦發出聲明，反擊《福布斯》謊話連篇，要求雜誌立即撤回文章。