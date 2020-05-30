蜜照曝光！龔燁向熊若水求婚成功　網民感動到喊

《愛．回家之開心速遞 》驚喜陸續有來，繼前日嘅一集大小姐（林淑敏飾）正式回歸接龍集團後，尋日大家最期待嘅畫面終於出現喇！喺4月1日愚人節嗰集，龔燁（張景淳飾）嚟真向熊若水（呂慧儀飾）跪地求婚，點知若水以為對方玩嘢，「報仇」扮流產玩下體出血，令求婚不成！

而尋日就講到龔燁扚起心肝再求婚，點知被大小姐打亂，叫若水努力工作，話會提拔佢，搞到若水沉醉工作！到咗夜晚，正當龔燁以為可以喺餐廳向若水求婚之際，若水又被大小姐召喚，雖然波折重重，但最後龔燁帶埋紮花及戒指送上門求婚，喺家人見證下，若水最終答應，不過因為若水想喺事業上搏殺，話要2年後先結婚！

兩人都喺社交網上載多張即影即有相，同埋唔少男友視角照，唔講真係以為發生喺現實，龔燁留言：「不需給我更大樂園，始終家裡（裏）最溫暖。在家裡（裏）和在家人見證底下，是最好的時間和地方💍」而當時熊樹仁（單立文飾）幫佢哋影相係真影添！

唔少網民都話「如果係真就好啦」、「終於求到婚😭」、「恭喜龔生龔太」、「好感動，想喊啊」，而若水就「錯重點」留言「我個雙下巴🤦🏻‍♀️😂」不過網民讚佢一樣咁靚呀！