天生過敏肌　護理要小心

每年，都會受到不同程度的肌膚過敏反應折磨。曾經試過每隔幾天出一次風瘌（蕁麻疹），又會一夜間全個肚皮出現一點點紅，不痕不癢，突然大腿左右出對稱濕疹，自救的方法試過無數種，找中醫或古怪偏方都努力過，當然最科學的方法也做過，就是找皮膚專科醫生救命。經過多年反覆試驗，慢慢就會悟出一套保護過敏肌膚方法。

第一：千萬不要讓生活變得過分緊張，盡量放鬆心情。（鬼唔知阿媽係女人咩！係，知道但真正做到甚有難度，隨着年紀和歷練應該可以慢慢做得更好！）

第二：不要過分沉迷全有機護膚產品，曾經試過把護膚品全部追求全天然，誰知更加引起過敏反應。

第三：過敏肌膚一定要控制濕度，一部抽濕機是必要的。然後，當你都做齊以上三點，過敏肌都會突然侵襲，因為根本不會斷尾，這個時候，情況嚴重就必定要看皮膚專科醫生，把近來使用的護膚品立即停止使用，換回無香料的產品，盡量多吃番茄及素菜，咖啡當然要立即Say Goodbye！

當身體皮膚出狀況的時候，有幾個產品一定會立即購入。Atorrege AD+ 抗敏補濕沐浴露及QV Lotion要立即使用，主要原因是沒有香料以及滋潤度充足，每次都萬試萬靈減退敏感，情況嚴重的話就再加入摩洛哥堅果油。如果面部肌膚出事，就必然轉用DR. G Filagrin系列，超強滋潤還可強化肌膚屏障，加上醫生的抗敏藥以及藥膏，通常兩星期內就會痊愈，但千萬別立即轉回之前用的護理品，還要堅持使用約1個月才能換回平常心頭好啊！