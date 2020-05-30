倫敦時裝新星操刀　60s花樣年華

自2018年推出以來，Moncler Genius就成為時裝界最成功、最具話題性的聯名企劃，破天荒找來一眾最具分量的時裝設計師共同獻策，打破一年兩季作品的既定時裝生態，以接近每月一個聯名系列獨立發售，讓客席設計師可以將個人對品牌的獨特見解完整剖析。緊接早前推出的「4」Simone Rocha系列後，今回Moncler Genius就輪到「8」Richard Quinn系列接棒登場，由這位擅長創作紡織面料設計的英國設計師操刀，以豐富色彩及華麗的裝飾打造一系列拍案叫絕的時裝服飾。

雖然官方從來冇解釋過參與Moncler Genius的時裝設計師數字編號及登場次序有甚麼特定排列方式，但可以肯定的是上季合作完而今季仲有份的Richard Quinn（數字編號由「0」變做「8」）應該都係叫好叫座先可以留低繼續玩。（「4」Simone Rocha、「5」Craig Green及「7」Fragment Hiroshi Fujiwara更加是連續3年都有份參與Moncler Genius）今季他將標誌性印花圖案配襯到各款外套、迷你裙及緊身褲上，同時於服飾中加入刺繡手工及珠寶鈕扣，藉此向60年代的優雅風格致敬。

Richard Quinn除了為今回Moncler Genius系列創作出花朵、彩虹、格仔及斑馬紋等多達12種獨特印花圖案外，系列服飾所用的面料如：尼龍塗層物料、挺身樹脂塗層、硬身絲緞及高科技尼龍斜紋布亦為設計呈現出不同的視覺效果，配合系列中悉心設計的鞋履及手袋配飾，令整個系列的配搭造型更顯特色。