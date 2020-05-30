古天樂聯合10間公司拍片助基層電影人

受新冠肺炎持續影響，中港影視製作陷入「冰封期」，已多個月來沒有電影公司開戲，大挫電影工作者的生計，有見及此，身為演藝人協會會長的古天樂為幫助同業，早前聯絡了英皇、寰亞及邵氏等共10間公司，各投資300萬港幣，更向電影發展基金再批得900萬資金，合共3,900萬開拍以港人在疫情下自處的溫情電影，為電影基層人員籌款，總導演為谷德昭，而郭子健和陳慶嘉等聯合執導，所有參演的演員均為義演，演員酬金將撥捐基層人員，將據知每位申請求助的工作人員，最多可獲得約9,000元資助金。於月底開拍的新片望可在最短時間內完成，製作單位正努力游說各演員演出，據知張智霖和張繼聰已答允。

演藝人協會會長古天樂表示：「好多謝喺呢個疫境支援計劃裏面，捐過錢嘅每一位善長，同每一位出過嘅熱心人士，透過今次行動，成個業界上下齊心協力互相扶持，希望善款可以為業內有需要嘅人解燃眉之急，今次嘅苦況，成個業界幾乎停擺，開到嘅戲只係寥寥可數，未來可見仲會受疫情影響，唔能夠好快咁回復正常嘅製作，所以嚟緊嘅日子大家要繼續互相扶持，一同堅持，共同度過呢個逆境。」

東方影業老闆黃百鳴表示10間公司一齊合資拍攝，錢是捐給演藝人協會處理，再給電影基層工作者，而古天樂是會長，主要由他處理善款事宜，至於演員名單就會容後公布。