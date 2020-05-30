美食婷：傳統手打白魚蛋　魚味超濃

傳統潮州白魚蛋，將魚鮮起皮去骨起肉，將魚肉加入粉及調味後打成漿，再以人手唧出一粒粒後以溫水泡至外表稍熟變硬即可。（資料圖片）

美食婷我鍾意食就係人都知，近月食得最多嘅係外賣魚蛋粉，因為方便又美味，就算在店內享用，都可以短時間KO一碗，縮短停留時間吖麻！美食婷我食親魚蛋粉仲要專揀潮州粉麵店，因為唔少呢類店舖嘅店主都係正宗潮汕人，仲非常有原則，堅持家鄉傳統滋味，會特意搜羅鮮魚來製作，故出品多有質素保證。

提起潮州魚蛋，要數當地最為出名嘅非汕頭達濠魚蛋莫屬，當中更有一段古。相傳南宋的末代皇帝嗜魚，卻怕魚刺和魚骨，每次骾骨，必大發雷霆，要將廚師砍頭，搞到得人人誠惶誠恐。有一日，皇帝又話要食魚，御廚深感伴君如伴虎，不禁怒從心生，將怒氣發洩喺魚身上，舉起刀背，將魚猛剁以洩憤，殊不知發洩過後，驚覺魚肉與魚骨已被剁至分離，心生一計，就諗到魚蛋這道菜，龍顏仲因而大悅。後來蒙古人掩至，宋帝御廚南下逃難至潮汕，順勢喺盛產海魚嘅達濠定居落嚟，魚蛋亦因而發揚光大。

潮汕一帶炮製嘅魚蛋，一般會以時令鮮魚打製，包括那哥魚 （九棍） 、門鱔、鮫魚等，至於魚類混合配搭則各家自有一套法門。能令魚蛋爽口彈牙，除咗魚要夠新鮮外，最大關鍵在於撻魚膠，因撻得不夠，膠質便不足，魚蛋會鬆散無彈性；相反摔打過度，魚肉會變老，魚蛋便會腍而鞋口，毫無質感，所以話，小小一粒白魚蛋，工夫一啲都唔少，因此，近年多了唔少以經濟掛帥嘅粉麵店為了省時慳工夫，多是選用工廠大量生產嘅款式，不少用上麵粉及人工添加劑等製作，唔健康之餘，仲零魚味，美食婷我寧願慳啲Quota食少啲喇！

當然，今時今日都有唔少老一輩潮汕主婦仍會自家炮製魚蛋，但分量當然少得多，而且不少會以九棍魚自家打製，由於九棍多骨，細骨亦多，除非用攪拌機打，否則很難以手剁得爛，但何解咁多骨至今依然有人用來炮製魚蛋呢？主要是由於其味零舍鮮甜之故。