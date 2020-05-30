業主減租共度時艱　呂頌賢：內地較有人情味

近年較少在港公開露面的藝人呂頌賢出席慈善活動，他透露將與香港開電視合作，拍攝旅遊節目及拍節目介紹電單車。問到太太麥景婷可准他揸電單車？他嘆氣一聲後說：「佢准嘅，佢都有電單車牌，但唔叻，但當年佢喺西貢啲爛路跌車之後就有陰影，佢唔反對我揸車，只係見到我買新車，問點解冇後座，佢仲想一齊遊車河。」

講到疫情，他坦言影響非常大，內地工作全部停頓，未知何時復工，問到可是損失慘重？他說：「當然，但唔係我一個人嘅事，慘過我嘅人大把，所以唔好怨天怨地，要發放正能量。」講到他在內地有7間素食餐廳，他表示內地防疫措施及人情味較香港好，大家肯減租共度時艱，問到可會想在香港開舖？他謂：「唔住啦，租太貴。」

講到他有段時間未在香港幕前演出，問到可會想在香港拍戲？他說：「一、兩年前都有客串電影《某日某月》，原本都有劇集搵過我，不過最後冇開。」提到亞視最後都要停播熄機，問到可覺可惜？曾是亞視當家小生的他笑言：「我個人衰啲，唔可惜，由我細個開始到唔做嗰日，亞視幾時有好過？我喺亞視打仗有啲Noise，但都Keep唔到，始終根基唔同無綫咁實，唔適合生存就自然要畀淘汰，當然懷念嘅，但唔至於可惜。」