開騷唔唱金曲？謝安琪為Juno平反：啲歌我揀

歌手謝安琪（Kay）接受電台訪問，對於兩次產後復出都再創事業高峰，指從沒預計過，更坦承自己每次暫別樂壇再出發前都會緊張：「出番嚟之前會緊張，我呢個人好怕醜，加上呢行好怕停落嚟，所以離開再返嚟係有壓力，但兩次休息對我嚟講好重要，因為之前有迷失，每次休息後都有很大得着。」

對於加盟麥浚龍（Juno）的公司後，被指在個唱中少唱金曲，她多次揚言要為Juno平反：「歌單全部都係我同我嘅團隊定嘅，Juno只喺美學上配合我，個唱度唱咗Juno六、七首歌，全部都係我覺得適合嘅選擇，一開始已經唔想做Mass嘅嘢，至今好滿意亦很驕傲去年嘅四場演唱會。外間話Juno霸道，其實完全唔關佢事，要算就算喺我頭上啦。」

Kay和老公張繼聰是圈中模範夫妻，她談及三歲細女張靖出世後，如何平衡13歲大仔張瞻心理？她為老公的大愛而心存感激：「係要平衡嘅，因為大仔10年嚟都係家庭焦點，細女出生就係一顆新星，我哋就要陪伴佢哋成長順利過度。慶幸有張繼聰嘅大愛，阿聰會問大仔：『你覺得妹妹出世後，我哋一家係多咗啲嘢定係少咗啲嘢？妹妹係帶咗更多愛同歡樂，有更多人分享到愛！』咁大仔好快就舒服同平靜落嚟，而我喺旁邊觀察，好欣賞阿聰嘅大愛同口才！」