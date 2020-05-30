阿媽管埋「新抱」學歷　王力宏被連環棒打鴛鴦

台灣歌手王力宏與太太李靚蕾結婚近七年，育有兩女一子，生活美滿。今日有消息指王媽媽對於王力宏大小事務非常關心，連感情事亦唔放過，對新抱仔背景有一定要求，皆因王媽媽及王爸爸分別畢業於台灣知名學府政治大學及台大醫學系，而王力宏係波士頓伯克利音樂學院碩士，再加上王力宏哥哥係芝加哥大學博士，弟弟係麻省理工（MIT）碩士，故有傳王力宏拍過拖嘅兩名天后級女友，都因為唔符合王媽媽學歷要求，故被「棒打鴛鴦」！

先講第一位天后級前女友，依家已經係歌后嘅佢，比王力宏大幾歲，二人曾經大方齊齊拖手行過紅地氈，而王力宏亦為對方寫過歌，即使王力宏已經結咗婚，但對方仍然都會喺演唱會演唱呢首歌，雖然無論名氣同音樂才華都好登對，可惜因學歷唔達標，而遭王媽媽反對。有網友翻查2004年王力宏同張惠妹出席《第十屆全球華語音樂榜中榜》頒獎典禮時，的確手拖手行紅地氈，而王力宏亦曾作過歌曲《火》，故覺得張惠妹就係歌后最大嫌疑人！

至於另一位影后前女友，話王力宏同佢曾經去過日本旅行兼買戒指，無獨有偶，2006年王力宏被指同舒淇都中晒上述兩項，再加上舒淇曾獲金馬影后，故亦成為嫌疑人之一！