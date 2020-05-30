拍出浴戲嗌凍！劉穎鏇自認保守唔鍾意晒線

藝人劉穎鏇（Tiffany）在電視城拍攝新劇《超能使者》，她表示昨日拍了一場打戲及出浴戲：「係我第一次拍出浴戲，有做足保護措施，我着住肉色Tube Top同埋有個大露背鏡頭。劇情講陳山聰睇到我沖涼，我用刀追打佢，大家都拍得好開心，拍出嚟個效果係認真得嚟有少少搞笑。不過拍嘅時候有啲凍，因為要噴濕個身拍攝。」提到日前生日，Tiffany稱首次生日在工作中度過，如果之後有時間，可能會跟緋聞男友胡㻗食飯補祝。

對於無綫撤回「限奶令」，節目《3日2夜》再次回歸，女藝人可以在鏡頭前晒身材，曾拍過《3日2夜》的Tiffany坦言不知情：「好開心有番呢個節目，但我唔會特登去晒身材，因為我比較保守，我平時着衫都唔鍾意晒事業線，除非係有需要，或者係去泳池或者沙灘，我連出海都未試過。出去過一次就係單文柔結婚囉！（江嘉敏冇邀請你出海？）冇。（唔想識吓新朋友？）唔使。（你太保守，所以唔叫你去？）可能係，哈哈！其實我想玩滑水同潛水，但我好易曬黑，我本身已經唔白，公司都話我要白啲好啲。」