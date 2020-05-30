【酒遍天涯】Grace Wine（續）

上期提到日劇「Grand Maison Tokyo」不但在劇中提到要推廣日本葡萄酒，在現實中也把日本本土出產的「Grace Wine」白葡萄酒推到國外市場，火熱到曾經一度在台灣斷市。也因為此劇的原因，我在金鐘一家擁有世界知名酒單的法國餐廳（曾被著名評酒雜誌評為全球最佳餐廳酒單之一）點了這個酒莊的白酒來配法國菜。我點的這瓶酒是用Koshu（甲州）提子所釀，全出自單一地區——於海拔500米以上的產區Hishiyama，以人手採摘提子，在不銹鋼桶內釀造。首次喝下去印象是甚麼？不騙你的，第一口喝下去真的有點像日本清酒（Sake），清新、爽身、酸度不高的Daily Wine（官方定價不到HK$200呢！ ）個人應為可以用來配日式法餐、刺身或天婦羅等。三小時的用膳過程中酒身沒有太大變化，也感覺不到深度，是一瓶可以多人分享的Table Wine。有趣的是，那一瓶酒我未能於甜品前完成，於是我把剩下的都拿回家放在雪櫃，結果也把它忘記了，直到兩星期後突然在翻雪櫃時看到這瓶酒，於是把它取出來試試，結果，這瓶酒除了多了些酸度外，其他都沒有改變！（連這點都跟清酒那麼相似）倒有點想一次過把她的幾款不同田的甲州葡萄酒都一起同一時間喝，看看能否感受到不同Terroir、不同田的個性。

Grace Wine / Grace Winery / Grace Vineyard

日本這個三澤家族的酒莊叫Grace Wine（中央葡萄酒株式會社）有很多人卻誤以為這個酒莊的名字是Grace Winery（Grace Winery是在美國Pennsylvania的另一個葡萄酒莊）。在跟朋友提起這個Grace Wine「木村酒」時，有人一聽到Grace就搶着接：「我知道！我知道！叫Grace的那酒莊──Grace Vineyard！」Grace Vineyard是怡園酒莊，是由一位陳姓香港人在1997年到山西太谷縣所創立的酒莊（怡園取名自「心曠神怡的花園」），現時莊主為陳先生的女兒。

無論Grace Wine（日本）或Grace Vineyard（中國），都是由女莊主主理/女性釀酒師主理，都是想打造亞洲葡萄酒的一片天，都想成為自己國家葡萄酒代表，他們的葡萄酒能否譜出Amazing Grace，我們拭目以待！

後記：Grace Wine酒標上「甲州」是葡萄提子Koshu的名字而不是酒莊的中文名字！而Grace Wine不是 Grace Winery更不是 Grace Vineyard！

上期答案：這家曾被著名評酒雜誌評為全球最佳餐廳酒單之一的法國餐廳，因為進口商背標的錯誤把酒莊名字也印錯了。

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）