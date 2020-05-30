交代離婚原因　陳昭昭自爆追求者不斷

藝人陳昭昭出席網上宗教節目活動，是離婚後首度出席公開活動。她表示此是自己首個監製的節目，每周一次在網上播出，自己之前修讀神學4年，其中一課是宗教對話，故今集邀得不同宗教的朋友上來對話，如佛界代表張雷、基督教代表王維德等。問到她可用自資拍攝節目？她表示自己冇乜投資，因得到朋友借出場地拍攝及幫忙製作，自己只負責邀請嘉賓，希望之後可以得到大家的奉獻資助。

問到信仰可以幫她紓緩離婚心情？她坦言：「絕對有，離婚係唔開心嘅事，交畀天主，雖然天主教唔可以離婚，但冇辦法，行到呢一步，都希望佢同自己得到幸福。」問到離婚不涉及第三者？她想了一會表示：「唔係，大家拗撬多，大家性格都比較剛烈，我又倔強，同埋可能佢年紀細過我，所以下次搵番個成熟啲。（即係唔可以再係姊弟戀？）其實當時我唔知佢細過我，佢個樣老過我，哈哈。（總之性格不合？）最主要原因係咁。」

講到她將前老爺所送的3層樓轉回對方名下，贍養費又只象徵式收取1元，她坦言：「係呀，因為我自己有賺錢能力，大家不嬲經濟獨立。」而問到現時可有追求者？她即心花怒放笑言：「不嬲都有。（咁離婚原因會唔會因為你？）梗係唔係啦，我唔想咁快投入另一段感情。」她又謂現時已申請離婚，但法庭未判。