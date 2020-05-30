【嗌到拆天】譚嘉儀被撞破「車震」

藝人譚嘉儀和戴耀明在西貢拍攝無綫新劇《七公主》，劇情講到身穿露膊衫及短裙仔的嘉儀，與半裸上身、滿面唇印的戴耀明「車震」，但被高海寧撞破，期間戴耀明更叫聲拆天，場面搞笑！嘉儀笑言拍到「濕晒」：「因為真係好熱。」她又自爆畀了「第一次」給戴耀明：「我未拍過親熱戲。（今次拍嗰陣有冇尷尬？）我有啲呀，因為好少拍呢啲戲，日常生活更冇試過（指車震），所以唔識演，唔知啲位要點，都係嚟到等大家教我。」

講到兩人首次合作，戴耀明自爆想「嗒」嘉儀很久：「之前睇佢主持節目好耐，同埋鍾意聽佢唱歌。」嘉儀亦踢爆：「之前我同佢合作過《殺手》，不過冇對手戲，有次劇集打邊爐佢係都要坐我隔籬。」戴耀明說：「監製見到我咁樣就成全我，開呢場戲畀我。」他又笑言之後可以約嘉儀食飯，但嘉儀即搞笑秒速「落閘」：「唔好意思，通常我應該唔會出現㗎啦，我都唔係好得閒，哈哈！」戴耀明即搞笑大表傷心。

兩人又透露劇中關係複雜，曾大打一場，嘉儀說：「我仲真係唔小心整傷咗佢，爆樽搞到佢流血，又揮拳撞到佢，我隻手仲痛緊。」戴耀明謂現已沒事，又指此劇後對嘉儀印象深刻，很難忘記。講到之前朱智賢和黎振燁背住另一半的偷食風波，問到拍「車震」戲可會敏感？嘉儀就謂他們只是拍戲。