阿力Cool！軍佬搪膠霸氣登場

提到《街頭霸王2》，最人氣角色未必是軍佬，但最易用角色卻非軍佬莫屬，手刀、腳刀加無影撻，屈機到暈！向來積極推出街霸人偶的本地玩具廠BigBoysToys，最近就帶來新作「Bulkyz Collection – Street Fighter Guile」，以全新姿態包裝軍佬，實行KO玩家荷包！

一如同系阿隆、阿Ken及赤目司令等舊作，今次軍佬繼續以巨型Q版造型示人，全個高300mm、闊220mm，體積比一般1:4人偶還要誇張，霸氣十足！造型方面，軍佬主要特徵如掃把頭、綠色背心、迷彩軍褲及皮靴全部造齊，並用上精簡的平面切割線條，全身起角，跟角色的木納表情不謀而合，加入二維色2D Animation Color技術，透過陰影塗裝強化肌肉感，在鏡頭底下分外具有立體感！

人偶雖大，但仍具有不少可動關節，遍及頸部、手掌、肘位及膊頭等位置，可雙手舉高做出「阿力Cool」動作，相當過癮！美中不足是沒有配送拳風作特效配件，否則出招就更加傳神。特別一提，隨盒還有一隻梳頭手可換，只不過關節位極緊，用死力難以替換，想換得輕鬆點就向Ball Joint位吹一輪熱風啦！

其他Detail位也值得一讚，例如右臂有美國國旗紋身圖案，腳板底有街霸Logo，軍牌印有亡友Charlie Nash名字等等，同時包裝採半透明設計，背面則是角色造型照，靚到唔捨得掉！