熱血沸騰！高海寧睇人搞搞震嗌興奮

藝人高海寧（高Ling）在西貢拍攝無綫新劇《七公主》，劇情講到她撞破戴耀明與譚嘉儀「車震」，她說：「第一次撞破車震，所以都少少興奮，劇中戴耀明係我兄弟，我租咗架車畀佢住，呢場戲佢就同譚嘉儀拍激情戲，喺咁熱嘅天氣下，熱血沸騰咁搞搞震。（現實中有冇咁搞笑嘅經歷？）未試過呀。」問到劇中她都可有親熱戲？她說：「暫時未見，不過會面對好多祼男，有好多眼福，例如有陸永。（你同陸永一對？）我有幾條感情線，唔好睇我咁Man，其實套劇最多感情線係我，原來依家啲男仔鍾意呢一類，可能性格比較爽直。」

留有一頭短髮的她謂新髮型是幾好的嘗試：「我未試過咁短，洗頭幾爽，吹頭5分鐘搞掂，其實開頭剪得唔夠短，我同監製講短啲再好啲，呢個頭都幫到我入戲。」她又自爆現時一舉一動都Man了：「細佬話好似多咗個阿哥咁，因為我連講嘢把聲都特登壓低咗，但好自然，剪咗呢個頭之後啲動作會Man咗。（唔驚Man咗反而阻住姻緣？）唔急嘅，仲有幾個月閉關拍呢套劇，之前我見鄧佩儀講過短髮冇人追，長髮先有人追，所以我想試吓係唔係。（暫時有冇？）啱啱剪咗唔係好耐啫，所以可以觀察吓先。」