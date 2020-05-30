【Model Hunter】文青女神愛演戲　 Rose

Hi, 我是Rose何苑宜。（互聯網）

問：「你叫咩名？」

答：「Hello！我叫Rose何苑宜♡是1月出生的水瓶座。」

問：「最喜歡拍攝甚麼題材？」

答：「我是有表演欲的人，最喜歡需要演戲的拍攝♡就算是臨時演員，我也很享受演戲的過程！我會盡力表演做到最好的！」

問：「有何難忘拍攝經歷？」

答：「每一次的拍攝都很難忘，最記得在一個洗頭水廣告裏，我要扮演一條放大版的毛髮ヾ(´∀ ˋ)ﾉ 。最近也拍攝了一個牙刷廣告，裏面我要扮演牙齒小姐的角色~感覺非常有趣和可愛啊！（笑）」

問：「你覺得自己最靚邊個部分？」

答：「最美的地方應該是心地♡哈哈哈~」

問：「喜歡怎麼樣的男生？」

答：「我對選男朋友只有一個要求！是甚麼要求？『就是必須要係你~』哈哈！」

問：「你平日有咩興趣？」

答：「平日會喜歡跳舞和看電影，我發覺自己對舊電影情有獨鍾！最近翻看了《Léon: The Professional》，是一套百看不厭的電影呢！」

問：「最近忙甚麼？」

答：「最近好努力去改變自己成為一個更好的人，無論在日常的生活習慣，甚至幕前的工作，都想逐漸變得更好。例如要活得更積極和有活力，不要浪費時間！」

問：「將來有咩目標？」

答：「希望有更多的演出機會♡另外，有機會都很想嘗試開店，學習如何做生意。」

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