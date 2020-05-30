阿媽打兩份工捱病　梁茵冇錢畀家用掙扎轉行

26歲無綫藝人梁茵入行7年來默默耕耘，近年憑《愛．回家之開心速遞》「威龍潘金蓮」Anita一角成功入屋，劇中與鄺潔楹組成「拜金姊妹」，戲份愈來愈多，獲封「愛回家女神」知名度大增。梁茵出生於草根家庭，其母親一直打兩份工支撐家庭開支，而父親當初極力反對她加入娛樂圈這個「大染缸」，但她堅持己見，直至入行後經常連家用也拿不出來，讓她一度覺得愧對家人，並開始反省是否做錯決定。

近年梁茵多次想過放棄，事緣媽媽身體出現問題，無法再兼顧兩份工，導致身為長女的她陷入掙扎之中。她說：「初時媽媽只係耳水不平衡，後期發現身體有更多毛病，作為大女嘅我，當時不斷諗係咪應該為咗屋企人，放棄我追求咗好耐嘅夢想。對我而言，家庭始終最重要。」但後來幸得病母支持，讓她放心去追夢，她忍不住眼眶泛淚說：「屋企環境唔太好，亦冇家庭背景，我好感激媽咪即使當時身體唔舒服，佢依然無條件支持我。」

她年幼時家住公屋，長大難免想為父母改善居住環境，就算現時總算捱出頭，她坦言上車置業依然太遙遠：「我依家收入要交租，家用亦只夠畀細佬生活開支，所以買樓真係言之尚早，現階段淨係希望爭取更多工作機會，令到更多觀眾認識我。」