【捱足6年跳出火坑 】江若琳隨興造人零限制

藝人江若琳（Elanne、現名：江伊晴）2014年與經理人公司爆出合約糾紛，有指當年她與寰宇簽下15年合約，首10年為死約，之後5年寰宇則有使用權。即是寰宇若想繼續與她合作，女方是不能推辭。她履行了10年的合約期後，主動要求結束賓主關係回復自由身。結果雙方各執一詞，最終對簿公堂。

事隔六年，Elanne突然宣布改名江伊晴，並簽約新公司，意味一切重新出發。問到她是否與舊公司的合約糾紛已經完結？她說：「現只展望將來，舊事不想再提。呢個係過去經歷，反而希望依家開開心心去面對，基本上過去唔開心嘅經歷，我已經抹走咗。」聯絡上寰宇電影老闆林小明，他表示：「十五年合約已完，所以佢可以簽新公司。（官司完結？）未完，只是官司未排到期，估計要排到明年中審。」

對於簽約新公司，Elanne坦言是一個嚴謹下所作出的決定，最大前提是沒有壓力下可以做自己想做的幕前工作，又可以顧及貓酒店生意。問到是否要將造人大計延遲，她說：「唔係，所以呢方面就係有好大自由度。我可以好適當咁分配所有時間喺事業、家庭上。」官司期間她飽受壓力並曾患上抑鬱，她感激丈夫蕭唯展（前名：蕭潤邦）給予了最大的支持和安全感：「佢喺情緒上、負面事情上都救咗我出火坑。佢本身係一個開心、樂天嘅人，同佢一齊可以忘記晒所有煩惱。有佢喺我身邊，我可以將最困難嘅事交託畀佢，我可以去做無憂無慮嘅細路仔。以前我乜都要撐、要捱過去，比任何人都硬淨，好似五十歲咁成熟，但依家我喺佢身邊，我變咗五歲嘅小朋友咁。」她憶述：「有次我半夜起身食藥，老公見到好嬲咁掟咗啲藥落垃圾桶，叫我唔可以長期依靠藥物，話有咩事大家一齊去面對，叫我放鬆啲。嗰一刻我感到好有安全感，我冇揀錯人。」

場地：銅鑼灣Mini Hotel

服裝：ZADIG & VOLTAIRE （I.T）