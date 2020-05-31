東方日報C2：張栢芝揭細仔真面目生父非老外

女星張栢芝前年離奇誕下第三子張禮承（Marcus），不但生父身份一直成謎，就連其容貌亦極為神秘，一年半以來每次拍照都遮樣重重「加密」，惟昨日她竟突然拍片，親自揭開Marcus的「廬山真面目」，其髮色偏深、臉容輪廓極具亞洲味道，即令有指BB生父有機會是外國人的傳聞不攻自破！

張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，先後誕下兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），直至2011年離婚收場，單身多時的栢芝卻突然於前年12月公開已誕下第三胎「小王子」張禮承（Marcus），消息震驚娛圈，亦令Marcus一出世即成為全城焦點。為保護兒子私隱，栢芝對其生父封口不提，刻意留白出世紙「父親」一欄，更極力不讓Marcus容貌「見光」，即使拍照也定必避樣或以表情圖案遮掩，今年初被人偷拍時更落力反擊上網「公審」，保密工夫做到足。

玩追逐遊戲趁機減肥

不過，栢芝昨日與Marcus在家中乘坐玩具車大玩追逐遊戲，並將自拍短片上載至社交網，片中竟未有如以往般「打格」，反而在Marcus駛向栢芝時，清晰拍得其正面，真面目終極曝光！見他眼仔睩睩兼鼻高高，非常精靈可愛，與媽媽長得十分相似，而其身形脹卜卜，手腳肥嘟嘟更有小肚腩，難怪栢芝笑指能藉追逐時趁機減肥：「最好嘅減肥運動之一」。

其實栢芝近期對細仔的「遮樣工程」已逐漸放寬，先於3月舉家到外國旅遊時公開Marcus的紮辮造型，再在早前栢芝生日時上載一段眾人唱生日歌的片段，見玻璃隱約反射出Marcus的側面，加上他們的全家福中，未有完全遮蓋Marcus的頭部，令其金髮曝光，種種迹象似乎有意為公開真面目鋪路。

而當時Marcus的金色頭髮亦引起網民揣測，估計他可能是混血兒，亦即代表其生父有機會是外國人。不過，從今次Marcus正面曝光的短片中可見，其髮色偏深，輪廓亦較像亞洲人，間接粉碎傳聞，令其生父身份再度變得撲朔迷離，即激發網民好奇心，再次多加猜測，火速整合出四個「嫌疑人」！

「嫌疑生父」再執位

由於栢芝早年經常出入新加坡，故一度傳出Marcus生父與一名新加坡富豪有關。與此同時，有指內地商人孫東海早於2015年，在北京買下價值6,000萬人民幣豪宅送給栢芝，故他亦成為嫌疑人物之一。另外，栢芝於2016年亮相內地節目《女神的選擇》，配對年輕9歲的暖男何孟懷，二人因此傳出緋聞及婚訊，雖然栢芝已立即否認，但何孟懷仍難免被牽扯到與Marcus有關。

不過「呼聲最高」的非栢芝的英國籍工程師緋聞男友Leo莫屬，因當年栢芝離婚後在新加坡定居，Leo已不時出席他們的家庭聚會，相處融洽，加上Marcus出世後一直被指長得一臉混血樣貌，連帶其金髮髮色，令Leo一早被認定是Marcus的生父，惟如今這說法被推翻，令網友的推論全盤打散，Marcus生父身份始終成謎！

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