有唔少做嘢都係「踢一踢先郁一郁」,如果唔係有人鞭策吓,都唔會有動力去做!呢排大家因為疫情關係,所以多咗留喺屋企,呢日藝人倪晨曦拍片模擬大家宅喺屋企,着住睡衣喺床上食零食,話畀大家知再咁樣落去,真係好易變肥㗎!

突然之間有隻「手」拎起佢,掟佢去做運動,篤一篤佢即換上運動裝,仲輕輕鬆鬆拉吓佢個Body:「I just need an extra hand to kick out my laziness.(我需要額外嘅手去擊退我嘅懶惰。)」唔少網友大讚呢個短片夠晒創意,仲留言:「我都需要一隻這樣的手!」