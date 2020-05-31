擊殺煙癮　針灸湯水雙管齊下　

眾所周知，吸煙危害健康，甚至有可能致命，適逢5月31日是「世界不吸煙日」，不如趁機奉勸身邊的煙民把煙癮甩掉！若不知如何入手，或可借助針灸和湯水，擺脫煙草的纏擾。

在中醫角度，千草醫藥坊註冊中醫師譚莉英認為可從針灸、湯水等幫助戒煙者，先說針灸戒煙，它是一種操作簡便、療效確切、副作用少的療法，原理是透過針刺刺激穴位，調節大腦中樞神經，除了改善肺部功能外，還可從精神意志上去除對尼古丁的依賴，讓吸煙者再接觸香煙時，產生厭惡或眩暈的感覺。至於湯水和花茶，前者可抑制煙癮、使戒煙者不想吸煙，後者則可消除退癮徵狀。

針灸穴位 戒煙草依賴

內關位置：位於前臂掌側，腕橫紋上2寸，即在手掌面關節橫紋的中央，往上約三指寬的中央凹陷處。

曲池位置：屈肘成直角，在肘橫紋外側端（尺澤穴）與肱骨外上髁連線中點，即在手肘關節彎曲凹陷處。值得一提，患者應採用正坐，側腕的取穴姿勢。

肺俞位置：在背部，當第１胸椎棘突下，旁開1.5寸。

百會位置：頭頂正中心，以兩邊耳尖劃直線與鼻子到後頸直線的交叉點，即兩耳角直上連線中點；或以兩眉頭中間向上一橫指起，直到後髮際正中點。

戒煙湯水 抑制心癮

以下湯水、花茶均為1人分量，需熱服，每日一次，並連服兩天，以觀其效，飲用前宜先諮詢註冊中醫師意見。

沙參麥冬玉竹湯

材料：

沙參 5錢

麥冬 3錢

玉竹 5錢

百合 1両

蜜棗 兩粒

瘦肉 半斤

海鹽 適量

做法：將以上材料清洗乾淨後與適量清水同煲，水沸後轉慢火續煲兩小時，最後下適量海鹽調味便可。

功效：有清熱養陰、潤肺祛痰之效，亦有助減輕對煙草的依賴。感冒和脾虛便溏者不宜。

枇杷龍利桔梗湯

材料：

枇杷葉 5錢

龍利葉 5錢

桔梗 5錢

蜜棗 兩粒

瘦肉 半斤

海鹽 適量

做法：

1.將以上材料清洗乾淨後與適量清水同煲。

2.水沸後轉慢火續煲1小時。

3.最後下適量海鹽調味便可。

功效：可減少對香煙的依賴，亦有潤肺止咳、清熱和胃和通便秘之效。體質虛寒、感冒和脾虛便溏者不宜。

無花果石斛湯

材料：

野生霍山石斛 5錢

無花果 6粒

陳皮 1小角

蜜棗 兩粒

瘦肉 半斤

海鹽 適量

做法：

1.無花果清洗後，在底部切十字花，備用。

2.陳皮用冷水浸泡半小時後，刮去白內囊，與其餘材料一併清洗乾淨，加入適量清水同煲。

3.水沸後，轉慢火續煲1小時。

4.最後下適量海鹽調味便可。

功效：有健脾益氣、潤肺止咳和解毒之功效，同時可降低吸煙的意欲。感冒和脾虛便溏者不宜。

炮製花茶 除退癮徵狀

茯神花茶

材料：

圓肉 1両

茯神 4錢

做法：用500毫升熱水焗服，針對出現失眠退癮徵狀人士。

素馨玫瑰花茶

材料：

素馨花 3錢

玫瑰花 3錢。

做法：用500毫升熱水焗服，可鎮定情緒、減少發脾氣。