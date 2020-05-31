【日本三大世紀賤男】東出昌大愛小三多過愛老婆最癲

東瀛世紀賤男十隻手指數不完，但年紀輕輕便賤到盡，傷透女人心的賤男人辦，就非以下三名男星莫屬。

山田孝之私生子醜聞

日本男星山田孝之於2005年，以23歲之齡擔大旗主演電影《電車男》人氣急升，翌年憑日劇《白夜行》獲得視帝殊榮。正當聲勢如日中天，竟然爆出私生子醜聞。

原來於2005年，山田孝之同女星大山千穗拍拖，豈料搞大女方個肚，女方於10月為他誕下一名私生子，不過山田孝之沒有打算结婚，BB交由女方撫養。同年，山田孝之被發現與是非女星澤尻英龍華拍拖，兩人打得火熱，還明目張膽在咖啡店公然手拖手。不過山田孝之有私生子的事，沒有跟澤尻說，直至翌年2月，山田被踢爆私生子醜聞，澤尻才知被山田瞞騙，當堂大受打擊，戀情亦宣布玩完。

而山田舊女友大山千穗受訪時表示，會獨力養大BB，同山田孝之仍然是朋友。受到私生子醜聞影響，山田孝之持續幾年人氣大跌，他內疚很多年，並患上抑鬱症，直到近年同圈外女友結婚生仔，才重回正軌。

東出昌大趁老婆懷孕偷食

另一個日本賤男非32歲的東出昌大莫屬，他跟女星渡邊杏結婚5年，育有兩女一子，是圈中模範夫妻，東出更被封為世紀好男人。

但想不到今年初，他被爆2017年拍攝電影《睡著吻別 醒來抱擁》時，竟然趁老婆渡杏懷孕出軌，同跟戲中當時年僅19歲女星唐田英里佳搞未成年不倫戀，還背住老婆搞婚外情長達3年。

最離譜是今年3月，他現身傳媒面前鞠躬道歉，被問到鍾意妻子還是小三？他竟然沉默了十數秒，然後表示不想再傷害妻子，不能夠多講。即是說鍾意小三多過老婆，難怪渡邊杏死心，決定跟他離婚。

竹內涼真趕走女友無家可歸

27歲日本人氣男星竹內涼真，近年憑靚仔外形同正氣形象在藝能界火速上位，但日前他被爆疑似「劈腿」，與合演劇集《陸王》的舊愛吉谷彩子仍未分手時，暗撻曾23歲女星三吉彩花。

有雜誌就踢爆竹內涼真的真面目，指他同舊愛吉谷彩子拍拖3年，形同夫妻一樣過同居生活。但上個月，竹內涼真向吉谷提出分手，但拒絕還女方支付約7.2萬港元生活費，結果驚動雙方經埋人出面「講數」，直至近日竹內先至答應還錢。

雜誌更爆料指，竹內涼真同吉谷拍拖期間，曾多次偷食節目拍檔，兩人因此多次爭執。他於上月疫情最嚴重期間，將吉谷趕出同居愛巢，搞到女方無家可歸，要搬去酒店或朋友屋企寄住。