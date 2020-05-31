美警殺黑人：Halsey與Emily參與示威向警暴說不　

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市一名46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd），上周疑因被一名白人警員紹文（Derek Chauvin）以膝壓頸後死亡，事件引發市民在全美多個城市示威。其中洛杉磯方面，更有多位名人紅星參與！

美國模特兒女星Emily Ratajkowski、女歌手Halsey、男歌手Machine Gun Kelly（MGK）、男星Nick Cannon等都有參與昨日示威，Emily昨日亦有於社交網上載示威照片，戴住口罩的Emily與其他示威者一同舉牌抗議警暴，而早前在家中跌斷腳的Halsey就帶傷支持和近期復合的歌手前度Yungblud一同示威，並即場於社交網開Live。而Nick Cannon之前一日就在明尼亞波利斯市參與示威。

至於近期與女星美瑾霍絲（Megan Fox）拍拖的男歌手MGK亦與歌手好友Mod Sun一同上街示威，現場未見美瑾有參與。前日，MGK都有於社交網留言爆粗種族歧視者，話如果Fans係種族歧視人士他會與他們割席。