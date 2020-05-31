大陸女團選秀炒晒車　冠軍過千萬票疑造假

被喻為依家大陸最高人氣選秀節目嘅《青春有你2》昨晚舉行總決賽直播，最終由劉雨昕、虞書欣、許佳琪、喻言、謝可寅、安崎、趙小棠、孔雪兒、陸柯燃9位練習生脫穎而出，確定將組成以限定組合「The Nine」出道。因現場直播關係，練習生們表演時嘅真實未修音獻唱竟成「車禍現場」，觀眾高呼不敢恭維，仲質疑練習生質素未符合大眾對出道嘅要求。

不過更令人爭議嘅係，昨晚節目係由8點到9點半之間接受粉絲投票，最終加總票數之後，約10點多開始宣布名次。然而其中一間節目贊助商就早喺夜晚8點11分就發祝賀文，恭喜劉雨昕於總決賽取得第1名，雖然贊助商已快手急刪除，但早就被網友截圖，掀起名單內定爭議。

而總決賽以直播騷形式播放，冇得Mute或Cut鏡頭，點知就搞到出晒事！去到宣布冠亞軍時，劉雨昕及虞書欣企埋一齊講感受，點知當劉雨昕想拖實虞書欣展示姊妹情時，虞書欣卻當眾揈開對方隻手，即引嚟不和傳聞。而中性外形嘅陸柯燃擊敗眾人，成功爭取最後一個出道名額，不過網上就瘋傳一段台下女觀眾聽到心儀選手落敗後，當眾爆粗「X你媽的」嘅影片。