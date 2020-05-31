BMW 6 Series Gran Turismo　接續登場

全新6 Series Gran Turismo小改款，矩陣式自適應LED頭燈已被列入標準配備內。（互聯網）

早前BMW在網上發表多款車型，全新小改款6 Series Gran Turismo是其中之一，並預告最快可於今年7月推出市場。

全新6 Series Gran Turismo小改款，車上配備提升了不少。矩陣式自適應LED頭燈、一雙梯形尾喉、18吋合金輪圈、12.3吋輕解屏幕及12.3吋數碼化儀錶等全被列入標準配備。

全線型號均加入了48V輕混能科技、搭配8前速Steptronic波箱及後軸自適應氣壓懸掛。其中汽油動力版，提供630i Gran Turismo、640i Gran Turismo及640i xDrive Gran Turismo型號。前者搭載2.0L直四渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別258hp及400Nm，0-100km/h 6.5秒，綜合油耗低至每百公里5.9L。後二者搭載3.0L直六渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別達333hp和450Nm，0-100km/h 5.5秒，綜合油耗低至每百公里6.8L。