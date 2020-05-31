美食婷：夏日節氣芒種　要適時補水解渴

雖然暴雨連綿，但一停雨就溫度飆升，下星期五（6月5日）便是24節氣中的「芒種」。「芒種」意指此時稻子已經結實成「種」，而吐穗結實的稻子穀粒上會長出細芒之意。踏入這時節，梅雨季節便要結束，而天氣也會愈來愈熱，氣候愈來愈乾燥，天氣將從梅雨季節的陰雨綿綿，轉變成為夏日的午後雷陣雨了；因此美食婷我在這個時節，一早選購好漂亮的雨具和性感的比堅尼來迎接夏日了。

此外，這時節，大家要注意飲食，因為濕熱的天氣，人體水分蒸發得很快，故不時要補充水分，除了清水和湯水，生津解渴的烏梅、山楂和桂花等食材泡的飲品，也有助止渴。芒種時亦應多進食蔬果，當中清甜多汁的西瓜、士多啤梨、番茄和桃等都是不錯之選，既有益又有解渴消暑。

至於絲瓜、秋葵、木耳、薏米、白木耳等蘊含豐富水分，有利排毒通便、消水腫和增加食欲等。想吃肉的話，滋陰胃的鴨肉，有健脾補虛和利濕作用，最啱濕熱或有虛火的巴絲打食用。

提提大家，想做運動的話，最好不要在正午12時陽光最猛烈的時間進行戶外運動，以免缺水或中暑。飲食時也要避免進食鹽分太高的食物，如麻辣、醃製品或咖喱等，防止加速缺水口乾。