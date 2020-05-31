主播實測智能手錶　邊款最好用？

疫情關係相信好多人都長時間冇運動，喺時候Keep Fit喇！繽FUN主播斯菲今次就來到運動場跑步，並且順道測試3款價位接近的智能手錶、手帶，分別有Amazfit T-Rex、Fitbit Charge 4及Archon Vibrante。

設計方面3款各走不同路線，Amazfit T-Rex外形粗獷，機面備有圓形AMOLED屏幕，提供黑、綠及迷彩三色，錶殼、錶帶顏色都會因應配色而改變，可惜是錶帶並不可以輕易更換。Fitbit Charge 4外觀、體積都與上代Charge 3相近，機身修長輕巧，錶帶可與上代共用，而且備有多色軟膠、織布、皮革錶帶。錶帶更換方法簡單，只要輕按錶帶與機身連接的鎖扣即可。Archon Vibrante外觀極似Apple Watch，原廠僅提供全黑一款配色。除了另購原廠推出的運動及尼龍織製錶帶，用家亦可選用其他20mm闊的錶帶，快拆生耳亦令更換錶帶相難對容易。

3款產品均內置心跳監測功能，斯菲以可量度脈搏的電子血壓測試，錄得每分鐘77下，而3款產品都量度得每分鐘77至80下，數據準確。來到重點測試環節，斯菲同時佩戴3款手錶、手帶，並於運動場跑步，並將數據同步至手機。3款同樣可以顯示跑步距離、卡路里消耗以及心跳等資料。而Amazfit T-Rex及Fitbit Charge 4因為內置GPS，所以可以清晰顯示跑步路線，數據比Archon Vibrante更完整。