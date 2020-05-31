美警殺黑人：新紮天后Halsey自爆慘食橡膠子彈

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市一名中年黑人男子弗洛伊德（George Floyd），上周在被捕過程中遭警員壓頸致死，事件引發民眾在全美多個城市示威。洛杉磯方面，昨日亦有多位名人紅星參與示威。其中25歲新紮天后Halsey慘被警察射橡膠子彈之餘更一度傳出被捕！

洛杉磯示威中，早前在家中跌斷腳的Halsey帶傷支持和剛復合不久的歌手男友Yungblud一同示威嗌口號，而她更一度傳出因參與示威而被捕！消息傳出後，她即於社交網留言否認。她說：「我並冇被捕。想你知道我安全，因為外面資訊好混亂。不過我和同行嘅就被槍擊同埋食催淚彈。前線示威者當時好冷靜同冇挑釁。但同時有好多人唔安全被拘留，請大家捐錢畀組織幫佢哋籌保釋金！！」

而在洛杉磯大型示威期間，32歲男演員Kendrick Sampson拍片紀錄當時情況，期間他被警員用警棍打，並爆粗說：「佢哋（警員）開始傷害啲人。你哋全部都見到呢個X樣打我用警棍打我。我手冇寸鐵。之後佢哋連女仔都打。我全部拍低晒。」

眾星除了出力之外亦出錢救示威者，其中騷靈天王John Legend的視星老婆Chrissy Teigen昨日宣布捐20萬美元為參與示威而被捕的人士籌保釋金，獲fans留言支持。此外，多位紅星包括薛夫洛根（Seth Rogen）、史提夫卡路爾（Steve Carrell）、當切度（Don Cheadle）、Harry Styles、Lil Nas X等亦有捐錢明尼蘇達自由基金為被捕人士保釋。