【城市傳聞】的士司機　駕駛「驚」歷

的士佬降魔於大台熱播，其實不難理解，皆因的士佬撞鬼一向是靈異節目的熱門話題。事實上，職業司機是最易遇鬼的行業之一，尤其是當夜更，「驚」歷特別多！

怪事一籮籮

試過有夜更的士司機在西環接載了一老伯，目的地是華人永遠墳場，當抵達後，司機望一望倒後鏡，車廂後座竟空無一人……另有司機收到Call，到了大埔接客，抵達後見到三名少女揮手，其中二人上了車，留下的一人則跟車內其中一人道別，另一人則默不作聲，當到達目的地，司機回頭一看，卻只見到一名少女……其實不少的士司機都聲稱曾見鬼，但是否疑心生暗鬼，則不得而知，數年前便曾經有夜更的士司機一邊駕車一邊收聽電台靈異節目，期間後方傳來竊笑聲，於是擰頭查看，發現兩名乘客坐得極低，而這樣一望，令他未及閃避前面一輛拋錨停泊的貨車，最終釀成車禍，導致一名年輕乘客慘死。

順帶一提，有一則關於的士車禍的新聞非常離奇，話說有位師奶於秀茂坪目睹的士撞斃晨運婆婆後逃去，當警員在現場查問時，她因怕惹麻煩而封嘴，豈料「鬼節」後，她到西貢游早水時竟遇到「鬼掹腳」，驚覺是那位婆婆冤魂不散，事後即向爆出涉事的士車牌中的兩個「冧巴」，最終令肇事司機落網。