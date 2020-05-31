視陳欣妍為對的人　沈震軒冧爆：會諗結婚

藝人沈震軒現身將軍澳電視城，正準備出發去元朗南生圍拍攝古裝新劇《一笑渡凡間》，他笑稱拍攝場地是「災區」，人、蚊同樣多，好墟冚：「一到假日真係多人過彌敦道！蕭正楠一早就去咗拍，我好惹蚊，上次畀蚊咬到頭，所以會喪噴嘢。」

見沈震軒左腳戴上護膝，他自爆是因打戲而令舊患復發：「係細個滑雪整親。（點再整親？）嗰場戲係我要打劍，係啲動作戲。」女友陳欣妍咪會心痛？他即轉冧樣話：「佢叫我小心啲囉，依家年紀大咗，拍劇都唔到我唔錫身，捱兩晚夜都冧廠。」又抵死笑話可預演另一套劇《超能使者》的裝義肢角色。

提到女友日前生日，問到如何慶祝？他笑指有專登攞假出街食飯慶祝，避免再重犯死罪：「佢好注重節日，我生日都冇攞，係佢先攞，不過攞完係要還，第二朝開06，所以都唔可以食太夜。（有送禮物？）有送少少。（戒指？）唔係呢啲咁嘅嘢，佢好易滿足，食餐飯就好開心。」是時候成家立室？他謂都37歲，是時候想結婚，又Sweet爆指視女友為對的人：「每次拍拖都會諗結婚，係好實際。（有Plan？）冇落實Plan嘅，希望所有嘢安定番啲先。」講到TVB小生鍾意追ViuTV女星，例如張振朗同楊偲泳，問到是否隔籬飯香？他笑言：「咁咪好囉！大家合作！（同隔籬台拍拖有壓力？）冇嘅，自己唔算高調，但會照出街食飯、拖手。」