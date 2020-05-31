《姊妹淘》死過再翻生　原來佢先係台柱！

咁多位主持，講嘢最有牙力嘅台柱梗係佢啦！

無綫J2長壽節目《姊妹淘》做足9年，早前傳出被落Order要接埋，搞到一班靚女以為「失業」，點知一個華麗轉身，妹仔升呢做少奶，7月將喺翡翠台播出，節目改革重新出發！死過翻生，節目講到明主持要變得更Young，前前後後已經換咗成三代主持，不過惟有「佢」貫穿三代，9年嚟都係台柱，仲由少女睇住佢變人妻添！

第一代：莊思敏、雨僑

開播初期得兩位靚女主持坐鎮，就係一頭紫髮嘅莊思敏同雨僑喇！一開初教買衫扮靚，梗係要搵做開KOL嘅雨僑出場，夠晒說服力，拍埋主持功力一流嘅莊思敏，兩個雙響炮出手，即刻成為時下少女嘅潮流指標，個個爭住問「你尋日睇咗《姊妹淘》未？佢介紹嗰個……」

第二代：莊思敏、雨僑、楊秀惠、張名雅、葉翠翠、吳若希、王子涵

呢一代就厲害喇，當中除王子涵之外，剩低全員都做到嫁人，「出嫁率」奇高！唔止呢樣，唔知係咪莊思敏、雨僑、楊秀惠同葉翠翠介紹護膚品多，節目中介紹邊樣就即成熱賣貨，整整吓變到做埋代購、代理，更加出埋自家品牌護膚品同美容瘦身保健品！

第三代：莊思敏、吳若希、王子涵、張寶兒、陳詩欣、蔡嘉欣、李君妍、孫慧雪、傅嘉莉、曾淑雅

愈拍愈陣容鼎盛嘅《姊妹淘》，已經去到有11位固定主持，個個都有煞食長腿引死人，仲帶挈埋節目入面張長櫈成為「吉祥物」，皆因個個都愛以短裙熱褲上陣，再配合張長櫈「食用」，睇到觀眾男嘅流口水，女嘅羨慕！除此之外，注入多位女神做新血嘅組合，即時令節目觀眾群都Young咗，時不時力推學生妹都買到嘅新品，唔怪得之長做長有！

講咗咁耐，呢個9年台柱咪就係今年三月成人妻嘅莊思敏囉！身高176cm嘅佢，皮膚白滑又愛晒超長腿，佢對腳分分鐘仲長過節目張櫈，加上佢口才了得，真係可以話係《姊妹淘》嘅「Top Sales」！