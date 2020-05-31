網上演唱會　五月天呻冇現場觀眾唔習慣

台灣天團五月天自2006年起，每年都堅守在香港舉行「五月之約」，無奈因今年受新冠肺炎影響而被迫取消，不過五子仍想盡辦法「赴約」，故決定於今晚、五月的最後一日，破天荒在網上舉行演唱會，隔住個Mon履行跟Fans的約定！

演唱會在8時05分正式「上班」，五子先於室內Band房演唱，然後猶如打開「隨意門」直達戶外演唱會場地，Chok爆行到舞台中間位置，然後帶來金曲《盛夏光年》、《孫悟空》、《星空》等。

五子唱完《星空》後，便離開舞台去到旁邊位置跟Fans打招呼，他們透露演唱場地是台北市立體育館，並表示場地非常特別，因為是五月天2004年暫別以後，回來的第一場大型演唱會，而且又曾於此拍攝過MV，更笑嘲當時只是二十多數歲的小夥子，轉眼間已變成四十多歲的老夥子！五子又爆笑謂，雖然是次是「萬人演唱會」，但現實是零個觀眾，只靠座位上的螢光棒充撐場面，故每唱完一首歌都沒有似行雷的呼歡聲，令他們大感空虛，所以打趣笑話一開始都不太習慣。

接下來再演唱出多首High爆、膾炙人口的經典歌，包括《我不願讓你一個人》、《派對動物》、《離開地球表面》、《戀愛ing》等，其中《突然好想你》更與李榮浩隔空對唱。五子再趁零觀眾之下，特意走到去觀眾席上感受做Fans睇騷的心情，期間各人大談於抗疫期間所做的事。最後他們以《倔強》作結，五子齊齊向鏡頭鞠躬，為約一小時的演唱會畫上句號。