Baby被笑字醜　其他藝人又寫成點？

女星Angelababy（楊穎）早前喺真人騷《奔跑吧》晒字迹，出嚟嘅評語出現兩極，有啲就話可愛，有啲人就話好醜，呢啲都係大家觀點與角度，真係好難定義靚定唔靚！點都好啦，Angelababy晒字成為網民熱話，今次等我哋齊齊盤點睇吓其他藝人嘅字體係點啦！

寫得一手好字系列

大陸女星范冰冰、楊冪、孫儷都寫得一手好字。范冰冰有范爺呢個朵，寫啲字出嚟都有一陣霸氣，網友仲話係范冰冰專屬嘅「女王字體」！楊冪夠晒Sweet，佢曾經親手寫信畀一班粉絲，見佢字迹強而有力，相信粉絲睇到甜在心頭！孫儷經演古裝劇，估唔到佢寫字都有一手，佢嗜好係寫毛筆字，喺2014年跨年時佢選擇喺屋企寫《心經》，粉絲睇完即時拎《甄嬛傳》台詞開玩笑，大讚娘娘寫得一手好字！

天王天后系列

王菲同謝霆鋒嘅字體都有唔同風格。王菲本人非常有性格，佢寫嘅字都係，瀟灑利落網友激讚！而霆鋒出名chok，佢啲字同樣chok到世界盡頭，有一種放蕩不羈嘅感覺！天后容祖兒都晒過字體，疫情期間佢親手寫字，叫大家留在家中，相信粉絲睇完都會乖乖聽話！

估你唔到系列

前AV女優蒼井空原來都寫得一手好字，佢對漢字書法好有興趣，不時都會晒一晒佢嘅作品，毛筆字寫得好秀麗，真係要叫佢一聲「蒼老師」先得！另外，古天樂嘅簽名都夠晒特別，因為夠晒長呀，佢會簽名不斷打圈圈，相信張簽有幾長，佢個簽名就有幾長！仲有網友話佢個簽名似小食「薯塔」，仲話睇完都覺得肚餓！