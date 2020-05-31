每月一千蚊！李靖筠與男友成立「旅行基金」

英皇歌手李靖筠（Gladys）推出輕快新歌《Getaway》，講述女生帶着男生出走的感覺，覺得女生都可以做主動，但她自言不算任性，只有衝動，故沒試過歌詞所寫的經歷，最大膽是大學時往美國實習，完結後獨自留在紐約「流浪」，期間發生很多意外，撞了很多次板：「試過喺快餐店跌咗部電話，返民宿又插錯鎖匙窿，搞到入唔到屋，又試過買咗件衫但個防盜仲喺度，哈哈！嗰時先會咁有勇氣、咁冇Planning做呢啲嘢，人愈大愈有顧慮。」坦言現時不會再這麼任性。

至於可有與另一半做過任性的事？Gladys笑說：「我個人比較即興，可能覺得今日要去露營，就會即刻去！（男友接受到呢啲即興？）一時時，睇我有冇影響佢嘅時間表。（佢試過拒絕？）梗係有啦！邊會咁完美！」她又表示兩人經常傾一起去旅行：「但未有呢個機會住，我哋每個月會一人夾一千蚊擺喺旅行基金，去旅行嗰陣就唔會咁肉赤。」

衰貪心搞到MV超支

講到新歌MV，她笑言加入很多自小幻想的情節，滿足任性的欲望：「例如好想買張戲飛，然後睇晒咁多間院嘅戲、坐順風車咁！」首次自編自導自演MV，她坦言最難是控制成本：「我得五萬蚊Budget，要平衡想做同實際做到嘅嘢，今次最大教訓係太貪心，走咗四個景Chur爆啲Crew，嗰日由早上4、5點一路拍到夜晚12點，要補好多OT，但好滿意個作品。（超支？）梗係有！好多嘢預到好忟水。」問到可會再挑戰執導MV？她說：「好想再做，但唔想逼自己做。」